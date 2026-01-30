В России захотели помочь многодетным семьям с закрытием ипотеки

Депутат Гусев: Необходимо усилить господдержку для многодетных с ипотекой

В Госдуме считают необходимым усилить государственную поддержку многодетным семьям при закрытии ипотеки. Об этом в разговоре с агентством РИА Новости заявили депутаты Дмитрий Гусев и Елена Драпеко.

Законопроект с доработкой механизмов господдержки при погашении жилищных кредитов будет внесен на рассмотрение в Госдуму 30 января. Авторы инициативы предлагают увеличить размер госпомощи для многодетных семей с детьми до 64 процента от стоимости ипотечного кредита. Сумма при этом, как уточняется, не должна составлять меньше 550 тысяч рублей. На сегодняшний день сумма госпомощи ограничивается 450 тысячами рублей. По задумке депутатов, средства в первую очередь пойдут на погашение основного долга и только затем на уплату процентов. Нововведения, как заявил Гусев, помогут адаптировать господдержку под современные экономические реалии с учетом инфляции и подорожавшего жилья.

Ранее россиянам назвали альтернативные варианты льготной ипотеки для тех, кому недоступна семейная. Наравне с семейной программой эксперты рекомендуют обратить внимание на дальневосточную и IT-ипотеку.