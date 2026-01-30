Москвичам пообещали «алмазную пыль»

Синоптик Позднякова: Москвичи могут увидеть редкую «алмазную пыль»

В период аномальных холодов жители Московского региона могут получить возможность увидеть редкое атмосферное явление под названием «алмазная пыль». Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

По ее словам, явление возможно в таких антициклонах, которые сейчас определяют погоду в столице. «Возникновение "алмазной пыли" над столичным регионом возможно. Иногда при ясном небе с него что-то сыпется. Это как раз те самые мелкие кристаллы льда, которые, как пыль, оседают под действием силы тяжести, хотя облаков нет», — заявила Позднякова.

Ранее сообщалось, что с 30 января по 2 февраля погода в Москве будет аномально холодной — температура составит на 7-12 градусов ниже нормы. Ночью столбики термометров могут опускаться до отметки в минус 25 градусов.