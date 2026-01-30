Москвичам рассказали о погоде в начале февраля

Синоптик Ильин: В начале февраля в Москве сохранятся 20-градусные морозы

В начале февраля в Москве сохранятся 20-градусные морозы. О погоде в начале последнего зимнего месяца рассказал жителям столицы синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, его слова передает RT.

В предстоящие выходные, 31 января и 1 февраля, ночью столбики термометров покажут от минус 18 до минус 23 градусов. Днем тоже будет холодно: в Москве ожидается минус 14-15 градусов, а в области — минус 12-17 градусов. При этом в воскресенье возможен снег, предупредил синоптик.

«В понедельник и вторник также ожидаются морозы в пределах минус 18-23 градусов в ночное время. В дневные часы в столичном регионе будет около минус 12-17 градусов», — рассказал Ильин. В среду и четверг, 4 и 5 февраля, минимальные температуры ночью составят минус 15-20 градусов, а днем столбики термометров покажут от минус 10 до минус 19 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы, что ночь с 30 на 31 января в Москве станет самой холодной за зиму, а 1 февраля станет самым холодным днем зимы.