03:01, 30 января 2026Из жизни

Мужчина отказался от карьеры футболиста из-за размера пениса

Француз отказался от спортивной карьеры из-за размеров полового органа
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Sikou Niakate

Француз отказался от карьеры профессионального футболиста из-за комплексов, связанных с размером полового органа. Об этом сообщает издание Mirror.

34-летний режиссер Сику Ниакате, в юности мечтал о контракте с легендарным клубом «Манчестер Юнайтед», его сравнивали со звездой «Манчестер Сити» Яей Туре. Однако он отказался от спортивной карьеры, потому что не смог побороть комплексы.

В документальном фильме Dans le noir, les hommes pleurent («В темноте мужчины плачут»), посвященном проблемам маскулинности, Ниакате рассказал о двух травмирующих эпизодах. Первый произошел, когда его сестра во время ссоры насмешливо сказала, что у него маленький член. Во втором случае друг после игры предложил ему сравнить пенисы и, увидев его половой орган, разразился хохотом со словами: «У тебя крошечный член, это невероятно».

«Я умирал внутри. Я шел за ним, глядя в землю, с опущенной головой. Я монстр. Поэтому я решил никогда не играть в футбол за клуб», — сказал Нииакате. Он признался, что долгое время изучал возможность хирургического вмешательства, чувствуя себя «наказанным генетической лотереей».

Ситуация начала меняться лишь со временем, благодаря опыту близких отношений. «Партнерши говорили: "О чем ты вообще?" — и для них это не было препятствием для удовольствия», — отметил он. Однако, как заключает Ниакате, если его публичное, одетое «я» чувствует себя уверенно, то нагое — гораздо меньше.

Ранее 41-летний Мэтт Барр из Великобритании, которого считают обладателем самого большого пениса в мире, пожаловался на низкую самооценку.

