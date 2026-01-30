Реклама

09:36, 30 января 2026Силовые структуры

Мужчина попался с квадрокоптером у войсковой части Минобороны России

За госизмену суд дал 18 лет колонии жителю Волгограда, снявшему в/ч МО для СБУ
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Волгоградский областной суд приговорил к 18 годам лишения свободы 52-летнего местного жителя Павла Палехова, признав его виновным в госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Наказание назначено с учетом первого приговора, по которому он получил три года.

Суд установил, что Палехов, несогласный с политическим курсом государства и проводимой специальной военной операцией, через мессенджер связался с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) и выразил готовность выполнять любые поручения на территории России.

Куратор дал ему задание на сбор информации, для чего 13 ноября 2024 года волгоградец прибыл к войсковой части Минобороны России, уточнили «Ленте.ру» в волгоградской прокуратуре. Палехов с помощью мобильного телефона и квадрокоптера произвел аэрофотосъемку и видео военного объекта и прилегающей территории. Отснятые материалы он не успел отправить СБУ, так его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области суд приговорил экс-полицейского к 18 годам заключения за диверсию.

