Мужчина попался с квадрокоптером у войсковой части Минобороны России

За госизмену суд дал 18 лет колонии жителю Волгограда, снявшему в/ч МО для СБУ

Волгоградский областной суд приговорил к 18 годам лишения свободы 52-летнего местного жителя Павла Палехова, признав его виновным в госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Наказание назначено с учетом первого приговора, по которому он получил три года.

Суд установил, что Палехов, несогласный с политическим курсом государства и проводимой специальной военной операцией, через мессенджер связался с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) и выразил готовность выполнять любые поручения на территории России.

Куратор дал ему задание на сбор информации, для чего 13 ноября 2024 года волгоградец прибыл к войсковой части Минобороны России, уточнили «Ленте.ру» в волгоградской прокуратуре. Палехов с помощью мобильного телефона и квадрокоптера произвел аэрофотосъемку и видео военного объекта и прилегающей территории. Отснятые материалы он не успел отправить СБУ, так его задержали сотрудники правоохранительных органов.

