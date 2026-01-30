Реклама

На Украине назвали новую цель атак российских беспилотников

Эксперт Флэш: ВС России бьют по логистике на трассе Богуслав — Петропавловка
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российские войска начали бить по логистике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на трассе Богуслав — Петропавловка с помощью беспилотников с терминалами спутниковой связи Starlink. Об этом сообщает в Telegram военный эксперт Сергей Бескрестнов с позывным Флэш.

«Противник бросил силы на удары по логистике на участке Богуслав — Петропавловка, беспилотники с использованием Starlink», — говорится в публикации.

Отмечается, что трасса проходит от Киевской области до Днепропетровской.

Ранее стало известно, что попавшие в российское окружение у Красного Лимана бойцы ВСУ начали сдаваться в плен. По словам военного эксперта Андрея Марочко, на южных и северных окраинах города российские войска завязали ожесточенные бои.

