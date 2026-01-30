На Украине отреагировали на вызов посла в Конгресс США

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский прокомментировал заявление американской конгрессвумен Анны Паулины Луны о вызове посла Украины в США Ольги Стефанишиной в Конгресс для объяснения ситуации с захватом храма в селе Кузьмин. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.

Дубинский напомнил, что прежде Луна публично обвиняла Стефанишину во лжи. По его словам, с учетом этого вызов посла в Конгресс «выглядит как попытка зафиксировать недоверие к украинской дипломатии и вынести конфликт в институциональное поле США».

Ранее Луна потребовала от Стефанишиной явиться к ней в офис на этой неделе и разъяснить ситуацию с захватом храма.