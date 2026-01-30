Конгрессвумен Луна потребовала от Стефанишиной объяснений из-за захвата храма

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна потребовала от украинского посла Ольги Стефанишиной объяснений из-за захвата храма в селе Кузьмин на западной Украине. Об этом она сообщила в соцсети X.

«Несмотря на мои предупреждения, продолжается захват храма Рождества в Кузьмине, которого добивается Анатолий Михайлюк, местный олигарх, оказывающий давление на жителей, чтобы добиться незаконного захвата прихода», — написала она.

Конгрессвумен указала, что Стефанишина должна явиться к ней в офис на этой неделе для объяснения ситуации.

Ранее Луна выступила против финансовой поддержки Киева. По ее словам, Вашингтон направил Украине миллионы долларов, а власти страны, в свою очередь, просто отмывают деньги.