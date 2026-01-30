Реклама

На Украине раскрыли угрозу использования Россией дронов со Starlink

Экс-депутат Луценко: Российские дроны со Starlink являются серьезной угрозой
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские дроны с системой Starlink являются серьезной угрозой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает экс-депутат Верховной Рады Игорь Луценко в интервью Telegraf.

«Если не будет никакого противодействия, это очень серьезно. Вся мощь так называемой FPV-технологии, когда дроном управляет оператор, упадет на наши головы без всякой разницы в границах», — раскрыл он.

По словам Луценко, это существенно увеличивает дальность действия. Он отметил, что дроны будут долетать до Ужгорода Закарпатской области. Бывший нардеп назвал это серьезной проблемой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал западных партнеров за задержку поставок ракет для Patriot. По его словам, это не обеспечило работу систем ПВО над Украиной, из-за чего разразился энергетический кризис.

