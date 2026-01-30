На Украине сообщили о массовом минировании госучреждений

Полиция Украины сообщила о массовых обращениях о минировании госучреждений

По всей Украине поступают массовые обращения о минировании госучреждений. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«Полиция сообщает о них (обращениях — прим. «Ленты.ру») в Чернигове, Ровно, Луцке, Хмельницком, Ивано-Франковске, Киеве, Одессе, Львове и других областях», — сказано в публикации.

Отмечается, что среди объектов, в отношении которых поступают сообщения, есть городской совет и железнодорожный вокзал в Одессе, несколько учебных заведений. Появляются первые видео эвакуации во Львове и Ивано-Франковске.

Ранее стало известно, что ВСУ спешно покидают позиции в Харьковской области, а оставленные окопы тщательно минируют. Отмечается, что дистанционное минирование позиций происходит с помощью беспилотников.