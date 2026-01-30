Реклама

Наука и техника
13:21, 30 января 2026Наука и техника

Найдено природное средство защиты от инфекций

F&F: Мирицетин-3-O-галактозид из клюквы снижает риск инфекций мочевых путей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: svetlana-81 / Shutterstock / Fotodom

Ученые обнаружили, что одно из соединений, содержащихся в клюкве, может эффективно снижать риск инфекций мочевых путей. Речь идет о веществе мирицетин-3-O-галактозид, которое, как показало исследование, помогает организму бороться с бактериями без применения антибиотиков. Работа опубликована в Food & Function (F&F).

В эксперименте на мышах исследователи выяснили, что при приеме этого соединения до и после заражения значительно снижалась бактериальная нагрузка в моче, мочевом пузыре и почках. У животных также уменьшались признаки воспаления и окислительного стресса — ключевые процессы, сопровождающие инфекцию.

Основной механизм действия оказался неожиданным. Соединение из клюквы не убивает бактерии напрямую, а мешает им закрепляться на клетках мочевыводящих путей. Оно подавляет работу бактериальных «крючков» — адгезинов и ворсинок, с помощью которых уропатогенная кишечная палочка прикрепляется к тканям, а также снижает чувствительность самих клеток к такому прикреплению.

Авторы подчеркивают, что полученные результаты особенно важны на фоне растущей устойчивости бактерий к антибиотикам. Хотя исследование пока проводилось только на животных, оно усиливает научные основания для использования компонентов клюквы как вспомогательного и потенциально профилактического средства против рецидивирующих инфекций мочевых путей.

Ранее ученые выяснили, что употребление вишни может улучшать жировой обмен в печени.

    Обсудить
