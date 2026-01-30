Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:05, 30 января 2026Из жизни

Названы бывшие советские республики с самой невкусной едой в мире

Блюда из Казахстана и Армении вошли в список самой невкусной еды в мире
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Erika Cristina Manno / Shutterstock / Fotodom

Греческую кухню в очередной раз признали самой вкусной в мире. Обновленный рейтинг стран с самой вкусной и самой невкусной едой года опубликовал ресурс World Population Review.

Первая десятка почти не изменилась с 2024 года. Кроме Греции, в нее вошли Италия, Мексика, Турция, Испания, Португалия, Индонезия, Франция, Япония и Китай. Блюда из этих стран в 2025 году получили самые высокие оценки. Самую невкусную еду, по данным составителей рейтинга, готовят в Никарагуа, Лаосе и Боливии, занимающих последние три строчки рейтинга. Всего в списке 99 стран.

Россия оказалась на 34-м месте, опередив почти все страны, когда-то бывшие республиками Советского Союза. Единственное исключение — Грузия, занявшая 30-е место. Украина попала на 43-е место, Белоруссия — на 75-е, Литва и Латвия — на 39-е и 78-е соответственно. У Азербайджана — 56-е место. Еду из Армении и Казахстана назвали самой невкусной: она находится в самом конце списка, занимая 92-е и 93-е места.

Материалы по теме:
«Гниение не мешает вкусу» Люди придумали способ есть мясо, не убивая животных. Их не страшат ни чума, ни паразиты
«Гниение не мешает вкусу»Люди придумали способ есть мясо, не убивая животных. Их не страшат ни чума, ни паразиты
6 сентября 2019
«Стошнит от одной мысли о таком» Кто, как и зачем пьет алкоголь с половыми органами, фекалиями и мочой диабетиков?
«Стошнит от одной мысли о таком»Кто, как и зачем пьет алкоголь с половыми органами, фекалиями и мочой диабетиков?
3 января 2023

В 2024 году Узбекистан, Киргизия и Молдова занимали еще более низкие места, чем Армения и Казахстан. В 2025 году эти страны выбыли из рейтинга, не войдя даже в первую сотню.

Ранее сообщалось, что только одно блюдо из России попало в обновленный список самой отвратительной еды мира. Речь идет о якутском салате индигирка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе отреагировали на заявление Трампа о приостановлении ударов по Киеву. Что сказал ключевой союзник Зеленского?

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Раскрыт способ не работать по пятницам без угрозы увольнения

    Сидни Суини снялась с обнаженной грудью для журнала

    Избившая фигуристку мать пригрозила выйти замуж за иностранца и увезти дочь в Европу

    Россиянин столкнул соперника с девятого этажа из ревности к возлюбленной

    Восстановлена картина похищения российского подростка

    В России впервые с начала века упало число легковых машин

    Жители одного региона России бросились за кредитами

    В России сделали жесткий вывод из реакции ВСУ на сообщения о приостановке ударов по Киеву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok