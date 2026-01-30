Названы бывшие советские республики с самой невкусной едой в мире

Блюда из Казахстана и Армении вошли в список самой невкусной еды в мире

Греческую кухню в очередной раз признали самой вкусной в мире. Обновленный рейтинг стран с самой вкусной и самой невкусной едой года опубликовал ресурс World Population Review.

Первая десятка почти не изменилась с 2024 года. Кроме Греции, в нее вошли Италия, Мексика, Турция, Испания, Португалия, Индонезия, Франция, Япония и Китай. Блюда из этих стран в 2025 году получили самые высокие оценки. Самую невкусную еду, по данным составителей рейтинга, готовят в Никарагуа, Лаосе и Боливии, занимающих последние три строчки рейтинга. Всего в списке 99 стран.

Россия оказалась на 34-м месте, опередив почти все страны, когда-то бывшие республиками Советского Союза. Единственное исключение — Грузия, занявшая 30-е место. Украина попала на 43-е место, Белоруссия — на 75-е, Литва и Латвия — на 39-е и 78-е соответственно. У Азербайджана — 56-е место. Еду из Армении и Казахстана назвали самой невкусной: она находится в самом конце списка, занимая 92-е и 93-е места.

В 2024 году Узбекистан, Киргизия и Молдова занимали еще более низкие места, чем Армения и Казахстан. В 2025 году эти страны выбыли из рейтинга, не войдя даже в первую сотню.

Ранее сообщалось, что только одно блюдо из России попало в обновленный список самой отвратительной еды мира. Речь идет о якутском салате индигирка.