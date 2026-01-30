Реклама

Наука и техника
17:47, 30 января 2026

Названы особенности российской «Сармы»

«Ростех»: РСЗО «Сарма» развивает скорость до 95 километров в час
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Новая реактивная система залпового огня (РСЗО) «Сарма» отличается высокой мобильностью, которая позволяет оперативно занимать огневую позицию и покидать ее. Особенности установки назвала госкорпорация «Ростех» в Telegram.

Система получила четырехосное полноприводное шасси, которое может развивать скорость до 95 километров в час по шоссе. Запас хода РСЗО — тысяча километров.

Экипаж из трех человек может проводить подготовку стрельбы и вести огонь, не выходя из кабины. Также управлять огнем можно с выносного пульта, находясь в укрытии.

Машина получила шесть направляющих для снарядов калибра 300 миллиметров. Используемые сейчас РСЗО «Смерч» и «Торнадо-С» аналогичного калибра несут 12 направляющих. «Сарма» способна эффективно поражать артиллерию, бронетехнику, системы противовоздушной обороны и другие цели.

Ранее в январе военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что «Сарма» превосходит американскую РСЗО HIMARS по дальности стрельбы. Снаряды российской системы могут поразить цель на расстоянии до 120 километров.

