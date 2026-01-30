Один тип квартир в Москве подорожал в три раза за год

Sminex: Пентхаусы в Москве подорожали в три раза, с 439 млн до 1,5 млрд рублей

Пентхаусы в Москве подорожали в три раза за год — в 2025 году средняя стоимость этого типа квартир выросла с 439 миллионов до 1,5 миллиарда рублей. Такие данные приводят аналитики девелопера Sminex в своем исследовании, с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

При этом медианная цена квадратного метра столичных пентхаусов увеличилась на 22 процента, до 3,2 миллиона рублей. По данным аналитиков, сейчас на рынке Москвы представлено 267 суперлотов — это пентхаусы, ситихаусы, особняки и виллы.

За 2025 год в столице приобрели 37 подобных объектов общей стоимостью 35,3 миллиона рублей. Самый дорогой пентхаус обошелся в 2,8 миллиарда рублей. Он находится по адресу улица Малая Бронная, 15 и имеет три спальни.

Единственный ситихаус (жилье на первых этажах с отдельным входом и патио) приобрели в прошлом году за 1,3 миллиарда рублей. Квартира площадью 469 квадратных метров находится в клубном доме «Обыденский № 1» на Остоженке. Новому владельцу достались три этажа, включая подземный. Среди особенностей жилья — свой бассейн с хамамом и сауной, тренажерный зал, патио для барбекю с друзьями, а также вид на храм Христа Спасителя. В начале 2026 года на рынке недвижимости столицы представлены 52 подобных лота, уточнили в Sminex.

Аналитики рассказали, что всего за 2025 год в Москве купили 531 элитный лот. Самыми популярными районами оказались Хамовники (180 лотов), Замоскворечье (113 лотов) и Пресня (74 лота). Востребованными также оказались такие локации, как Мещанский, Тверской и Красносельский районы, Якиманка и Арбат.

Ранее стало известно, что пентхаусы с видом на Кремль стоят в среднем 2,3 миллиарда рублей, или 5,5 миллиона рублей за квадрат.