Офицер ВСУ предрек новые требования к Украине

Офицер ВСУ Алекс предрек новые требования к Украине

Украине могут быть предъявлены новые требования для завершения конфликта. Об этом сообщил в Telegram офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс.

«(...) своеобразное опрокидывание мяча и следующий ход потребуют уже от нас», — предрек он.

Так военнослужащий прокомментировал договоренности о прекращении ударов России по Киеву и другим украинским городам из-за холодов.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что российский лидер Владимир Путин согласился временно приостановить удары по Киеву и другим городам Украины из-за холодов. По словам президента США, ему было «очень приятно», что коллега ответил согласием на его просьбу.