В квартире российской пенсионерки рухнул потолок

В Омске в квартире пенсионерки рухнул потолок

В Омске в квартире горожанки не выдержал потолок. Ситуацией заинтересовались в региональном управлении Следственного комитета, передает пресс-служба ведомства.

Обрушение произошло в доме по улице 6-й Западной. Часть потолочного перекрытия обвалилась в квартире пенсионерки. Здание было признано аварийным. В вопросе расселения дома, по словам местных жителей, администрация бездействует. Теперь жалобами горожан займутся следователи. Сотрудники ведомства установят причины обрушения и ответственных за произошедшее. Действиям виновных будет дана правовая оценка.

Ранее потолок рухнул в одном из домов в Уфе. Перекрытия подвели в уборной как раз тогда, когда там находился подросток. Дом был построен в 50-х годах прошлого века и имел аварийный статус: износ конструкций, как поделились собственники, составляет 90 процентов.