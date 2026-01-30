Перечислены опасные последствия решения США атаковать Иран

Политолог Дудаков: США стараются просчитывать риски иранской эскалации

В случае ударов США по Ирану возможен риск неконтролируемой эскалации, если же американцы захватят иранские нефтяные танкеры, то это может обернуться шоком для всей мировой экономики, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Сейчас очень много говорилось о возможности захвата иранских танкеров в Ормузском проливе и вообще в Персидском заливе, Иран на это может ответить перекрытием Ормузского пролива, а через него проходит около 20 миллионов баррелей нефти в сутки», — сказал Дудаков.

Блокада пролива станет шоком для всей мировой экономики и повысит цена на нефть до 130-150 долларов за баррель, пояснил политолог. Иран также может ответить ударами по американским базам в регионе, и защищать их будет трудно, добавил эксперт.

«Если будут каике-то массированные удары по американским базам, большие потери со стороны американских военных, то это, конечно, обрушит рейтинги [президента США Дональда] Трампа, потому что большинство американцев и так на текущий момент выступают против эскалации» Малек Дудаков

По его словам, США могут нанести удары снова по ядерным объектам Ирана либо по пунктам запуска ракет, либо по логистическим центрам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) для того, чтобы создать внутриполитическую нестабильность, но США пока стараются просчитывать риски, заключил он.

Если же Трампу придется отступить от своих иранских планов, то это будет иметь большие последствия для его репутации, считает политолог.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Трампу представили расширенный список потенциальных военных мер против Ирана, включая возможность рейдов на иранские объекты.

Согласно данным издания, новые варианты Пентагона выходят за рамки ранее обсуждавшихся сценариев и направлены на нанесение ущерба ядерной и ракетной программам Ирана, а также на ослабление его верховного лидера. Трамп пока не санкционировал военные действия и продолжает изучать дипломатические пути, но требует от Тегерана полного отказа от ядерных амбиций и прекращения поддержки прокси-групп.