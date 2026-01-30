Россия собралась поддержать производство продуктов питания за границей

Минсельхоз России собрался оплачивать переработку агропродукции за рубежом

В ближайшее время Минсельхоз России предложит меры по поддержке инвестиционных проектов по переработке сельскохозяйственной продукции за рубежом. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявила глава ведомства Оксана Лут, передает «Интерфакс».

По ее словам, о таких мерах правительство просят представители агропромышленного комплекса. Они хотели бы выйти на конечные рынки экспорта своей продукции, чтобы уже там заниматься первичной или конечной переработкой.

Министр указала, что многие страны нацелены на достижение продовольственной безопасности, а российские компании могут предложить им механизмы и технологии.

«И мы это уже делаем. С одной стороны, мы можем поставлять технологии, с другой — входить, например, в инвестиционные проекты вместе с партнерами в других странах», — объяснила чиновница. Она добавила, что находящиеся в стадии обсуждения проекты касаются, например, производства овощей закрытого грунта и молочной продукции.

Ранее Лут рассказала, что Минсельхоз учится «управлять погодой», чтобы избежать негативного влияния засух и возвратных заморозков. Какие методы для этого используются, министр не уточнила. Однако в октябре 2024 года чиновница на фоне засухи призвала «идти в церковь и ставить свечку Илье за то, чтобы пошел дождь».