Подложившим мины руководителям Херсонской области огласили наказание

Минеры получили до 20 лет за покушение на руководителей ВГА Херсонской области

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил восьмерых граждан Украины и одного россиянина к срокам от 14 до 20 лет лишения свободы за покушение на руководителей военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Константина Резника, Сергея Кабакова, Сергея Гейдта, Олега Богданова, Юрия Тавожнянского, Сергея Ковальского, Юрия Каева, Дениса Лялько и Сергея Офицерова признали виновными в участии в террористическом сообществе и акте международного терроризма, уточнили в Генпрокуратуре России.

Суд установил, что они по указанию СБУ следили за заместителями главы ВГА Виталием Булюком, Кириллом Стремоусовым, Алексеем Ковалевым и Игорем Семенчевым, а также российскими военнослужащими для их подрыва. Теракты планировалось совершить с помощью мин, подложенных в автомобили, но взорвать их украинским агентам не удалось.

Сотрудники ФСБ задержали группу минеров в августе 2022 года, из их тайника изъяли автоматы Калашникова, магазины и патроны к ним, гранаты и взрывные устройства.

Ранее суд вынес приговор украинцам Виталию Скакуну и Юрию Доманчуку за покушение на Булюка. Они привели взрывное устройство в действие 12 декабря 2022 года, когда Булюк выходил из дома. Он получил осколочные ранения, а его знакомый служащий Инспекции сельхознадзора Херсонской области Вячеслав Козлов, который был за рулем припаркованной рядом с воротами машины, не выжил.