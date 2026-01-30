Реклама

В России прокомментировали предотвращение ФСБ покушения на военного в Петербурге

Депутат Колесник: Каждый диверсант должен понимать, что у него нет шансов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Каждый диверсант должен понимать, что у него нет шансов, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он прокомментировал в беседе с «Лентой.ру» предотвращение Федеральной службой безопасности (ФСБ) покушения на военного в Санкт-Петербурге.

Ранее в ведомстве сообщили, что агент украинской спецслужбы, являющийся сторонником запрещенной в России украинской террористической организации, караулил российского военнослужащего у его дома. При себе у него был пистолет Макарова с глушителем. ФСБ предотвратила покушение. Возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК РФ («Участие в террористической деятельности»).

«Начинает работать агентура, которая в основном ведет диверсионную деятельность помимо разведывательной. То, что его задержали и не успел он совершить ничего, говорит о возросшей квалификации в борьбе с такими типами преступлений, с диверсионной деятельностью ФСБ, иных спецслужб. И так будет и дальше. Откуда прилетело, кто приказал — вся цепочка ясна, а каждый диверсант должен понимать, что у него шансов не осталось. Взял пистолет в руки — все, пусть заказывает сам по себе панихиду», — высказался депутат.

В ФСБ показали оперативное видео задержания агента украинской спецслужбы, готовившего покушение на военнослужащего в Санкт-Петербурге. На кадрах задержанный говорит, что он собирался устранить подполковника Вооруженных сил России за вознаграждение. Задание он получил от куратора.

