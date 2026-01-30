Реклама

Популярного журналиста арестовали в США

Журналиста Дона Лемона арестовали в США из-за присутствия на акции протеста
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Mike Blake / Reuters

Популярного американского журналиста, бывшего ведущего канала CNN Дона Лемона арестовали из-за присутствия на акции протеста в штате Миннесота. Об этом пишет National Post.

Генпрокурор США Пэм Бонди сообщила в соцсетях, что Лемона арестовали по ее приказу. Решение было принято в связи со «скоординированной атакой» на церковь. Как уточнили в издании, речь идет об акции протеста, которая прошла 18 января в церкви в городе Сент-Пол.

Адвокат Эбби Лоуэлл заявил, что Лемона взяли под стражу, когда он уже был в Лос-Анджелесе и готовился освещать премию «Грэмми». Он раскритиковал арест и заверил, что его клиент присутствовал на акции протеста в качестве представителя прессы.

«Первая поправка [к Конституции США] существует, чтобы защищать журналистов, чья роль — проливать свет на правду и призывать к ответу власть имущих», — добавил Лоуэлл.

Ранее американист Павел Дубравский заявил, что массовые протесты, охватившие Миннесоту из-за антимиграционной политики президента США Дональда Трампа, могут распространиться и на другие штаты. Он выразил мнение, что в протестах могут участвовать сотни тысяч человек.

