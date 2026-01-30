После жесткого нападения с ножом россиянин сбежал в лес

В Бурятии мужчина напал с ножом на пасынка и его друга, а потом скрылся в лесу

В Бурятии 55-летний местный житель напал с ножом на пасынка и его друга, а потом скрылся в лесу. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Росгвардии по региону.

По предварительной информации, мужчина пришел к бывшей жене и устроил скандал. На защиту женщины встали ее 22-летний сын и его 23-летний друг. В ходе конфликта мужчина схватил нож и нанес одному из молодых людей удар в спину, а другому — в шею, после чего убежал в ближайший лес, выбросив орудие преступления.

Нападавший был задержан сотрудниками Росгвардии по горячим следам. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее в Амурской области 47-летний мужчина ударил ножом в грудь 17-летнего пасынка.