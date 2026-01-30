Реклама

01:14, 30 января 2026Мир

Правительственный самолет Ирана прилетел в Москву на фоне слухов об ударах США

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Правительственный самолет Ирана прилетел в Москву на фоне слухов об ударах США, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Предположительно, на борту может быть иранский президент Масуд Пезешкиан. Параллельно Дональд Трамп готовит заявление сегодня ночью», — говорится в публикации.

Канал также отмечает со ссылкой на данные мониторинга, что на Ближний Восток направляются самолеты, участвовавшие в американской операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения крупного удара по Ирану после провала переговоров двух стран об ограничении ядерной программы Тегерана.

28 января американский лидер заявил, что к Ирану направляется «огромная армада» во главе с авианосцем Abraham Lincoln, готовая в случае необходимости «быстро выполнить свою миссию». Глава Белого дома призвал власти Исламской Республики сесть за стол переговоров и пригрозил новыми ударами в случае отказа.

