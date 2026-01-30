Премьер Туск набросился с критикой на двух польских президентов

Туск: Дуда и Навроцкий должны лоббировать интересы нации, а не других стран

Премьер-министр Польши Дональд Туск набросился с критикой на бывшего и действующего президента страны Анджея Дуду и Кароля Навроцкого, обвинив их в лоббировании интересов иностранных государств. Об этом глава польского правительства написал в соцсети Х.

По его словам, главы государства должны защищать достоинство нации и национальные интересы, а не заниматься удовлетворением потребностей других государств.

«Ваша роль заключается не в лоббировании интересов других стран, даже ближайших союзников, а в защите достояния нации и интересов польского государства», — заявил премьер.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск разозлился на приглашение президентом США Дональдом Трампом польского лидера Кароля Навроцкого в «Совет мира» для управления сектором Газа. Глава правительства отметил, что никому не позволит втянуть поляков «в чужую игру».

По словам политика, кабмин будет руководствоваться исключительно интересами и безопасностью польского государства.