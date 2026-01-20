Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:33, 20 января 2026Мир

Премьера Польши разозлило приглашение Навроцкого в «Совет мира»

Премьер Польши Туск разозлился из-за приглашения Навроцкого в «Совет мира»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: Marcin Banaszkiewicz / Fotonews / Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск разозлился на приглашение президентом США Дональдом Трампом польского лидера Кароля Навроцкого в «Совет мира» для управления сектором Газа. Пост политик опубликовал в соцсети Х.

Глава правительства отметил, что никому не позволит втянуть поляков «в чужую игру».

«Присоединение Польши к международной организации требует согласия совета министров и ратификации Сеймом (нижняя палата польского парламента — прим. «Лента.ру»)», — подчеркнул он в публикации.

По словам политика, кабмин будет руководствоваться исключительно интересами и безопасностью польского государства.

Ранее Bloomberg сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон не примет приглашение американского коллеги Дональда Трампа присоединиться к его «Совету мира»

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». В России ответили на заявление о подготовке НАТО к блокаде Калининграда

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Стало известно о стрельбе на юго-востоке Москвы

    Выезд детей из России за границу стал возможен только по новому документу

    Премьера Польши разозлило приглашение Навроцкого в «Совет мира»

    В Раде обвинили Зеленского в геноциде украинцев

    Бритни Спирс станцевала перед камерой с обнаженной грудью из любви к откровенным фото

    Мужчины и женщины поделились самыми безумными поступками ради секса

    Трамп допустил дезинформацию по Гренландии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok