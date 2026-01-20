Премьера Польши разозлило приглашение Навроцкого в «Совет мира»

Премьер Польши Туск разозлился из-за приглашения Навроцкого в «Совет мира»

Премьер-министр Польши Дональд Туск разозлился на приглашение президентом США Дональдом Трампом польского лидера Кароля Навроцкого в «Совет мира» для управления сектором Газа. Пост политик опубликовал в соцсети Х.

Глава правительства отметил, что никому не позволит втянуть поляков «в чужую игру».

«Присоединение Польши к международной организации требует согласия совета министров и ратификации Сеймом (нижняя палата польского парламента — прим. «Лента.ру»)», — подчеркнул он в публикации.

По словам политика, кабмин будет руководствоваться исключительно интересами и безопасностью польского государства.

Ранее Bloomberg сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон не примет приглашение американского коллеги Дональда Трампа присоединиться к его «Совету мира»