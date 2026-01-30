Реклама

Россия
21:39, 30 января 2026Россия

Путин встретился с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана

Путин принял в Кремле секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Лариджани
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин принял находящегося в РФ с визитом секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Встреча состоялась в пятницу, 30 января. Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что основной темой переговоров было расширение двусторонних отношений. Также были проведены консультации по важным региональным и международным проблемам, сообщил Джалали.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможный удар США по Ирану означал бы серьезную дестабилизацию в регионе. По его словам, Россия продолжает прилагать усилия для того, чтобы способствовать деэскалации напряженности.

