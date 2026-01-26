Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:11, 26 января 2026Мир

Песков оценил последствия возможного удара США по Ирану

Песков: Возможный удар по Ирану означал бы серьезную дестабилизацию в регионе
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Возможный удар США по Ирану означал бы серьезную дестабилизацию в регионе. Последствия оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Это означало бы, безусловно, очередной шаг, который мог серьезно дестабилизировать ситуацию в регионе», — заявил он.

По его словам, Россия продолжает прикладывать усилия для того, чтобы способствовать деэскалации напряженности. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва ожидает от всех заинтересованных сторон сдержанности и ориентированности на мирные переговоры.

Ранее стало известно, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи укрылся в подземном бункере, который состоит из нескольких туннелей, в Тегеране. Он принял такое решение на фоне предупреждений от высокопоставленных представителей служб безопасности и армии о возросших рисках удара по стране со стороны США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали принципиальное условие России по урегулированию конфликта на Украине

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    У обратившейся к врачам из-за икоты звезды «Бригады» нашли повреждения внутренних органов

    Ряд стран ЕС осудили план Украины по вступлению в союз

    Песков оценил последствия возможного удара США по Ирану

    Мальчик погиб из-за детской забавы в Подмосковье

    В сети восхитились внешним видом Селены Гомес на фото топлес

    Собиравшиеся в круиз россияне застряли за границей из-за поломки лайнера

    «Роскосмос» рассказал о новой технологии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok