Слуцкий: Зеленский готов воевать до последнего украинца

Президент Украины Владимир Зеленский не ценит жизни ни «своих», ни «чужих», он готов воевать до последнего украинца. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

По его словам, Зеленский намерен максимально затягивать переговоры об урегулировании конфликта, в том числе с помощью террористических провокаций.

Ранее украинский лидер отверг предложение о встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Он назвал такой сценарий невозможным, отметив, что это то же самое, что встречаться в Киеве.