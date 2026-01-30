Реклама

Россия
22:49, 30 января 2026Россия

Раскрыт настрой Зеленского по конфликту на Украине

Слуцкий: Зеленский готов воевать до последнего украинца
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский не ценит жизни ни «своих», ни «чужих», он готов воевать до последнего украинца. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

По его словам, Зеленский намерен максимально затягивать переговоры об урегулировании конфликта, в том числе с помощью террористических провокаций.

Ранее украинский лидер отверг предложение о встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Он назвал такой сценарий невозможным, отметив, что это то же самое, что встречаться в Киеве.

