11:42, 30 января 2026

Раскрыт совершивший 46 преступлений в России командующий силами БПЛА ВСУ

СК: Командующий силами БПЛА ВСУ Бровди обвиняется в 46 эпизодах преступлений
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Army TV – Ukrainian military channel / YouTube

Командующий силами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди обвиняется в 46 эпизодах преступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Глава СК России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Донецке, на котором был заслушан ход и результаты расследования уголовных дел о преступлениях киевского режима. Так, в отношении командующего силами БПЛА ВСУ Бровди с учетом дополнительно установленных обстоятельств вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в 46 эпизодах преступлений. Он обвиняется по статьям о терактах, жертвами которых стали мирные граждане и в результате которых был причинен значительный имущественный ущерб.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин оценил ущерб от обстрелов Вооруженными силами Украины регионов в 600 миллиардов рублей.

