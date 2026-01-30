Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:07, 30 января 2026Культура

Раскрыта сумма долга Роднянского и Дапкунайте перед Союзом кинематографистов

Дапкунайте и Роднянский задолжали Союзу кинематографистов около 40 тысяч рублей
Ольга Коровина

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Актриса Ингеборга Дапкунайте и продюсер Александр Роднянский (признан в РФ иностранным агентом) задолжали Союзу кинематографистов России более 40 тысяч рублей. Об этом заявил глава Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Филипп Кудряшов, его слова приводит «Абзац».

По словам Кудряшова, долг Роднянского составил около 20,5 тысячи рублей. Данная сумма накопилась за долгое время. Дапкунайте также не оплачивала членские взносы на протяжении нескольких лет и задолжала около 20 тысяч.

30 января стало известно, что семерых деятелей культуры исключили из Союза кинематографистов РФ из-за многолетней неуплаты членских взносов. В список также вошли актриса Елена Кучеренко, режиссер Аркадий Коган, режиссер Ульяна Шилкина, продюсер Анастасия Павлович.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России задумали ввести лимит на внесение наличных через банкоматы. Зачем это нужно?

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Чем это угрожает и кто стоит за проектом

    Шеф ГРУ лично ведет переговоры с Украиной. Чем известен адмирал Костюков

    Назван простой улучшающий качество сна напиток

    В Минфине сделали заявление об обелении российской экономики

    Четыре человека стали жертвами ДТП с медицинским автомобилем на российской трассе

    Спецпредставитель Путина дал совет Украине

    На Западе оценили успехи Российской армии на фронте

    Раскрыта сумма долга Роднянского и Дапкунайте перед Союзом кинематографистов

    В России объяснили заявление о необходимости применения «оружия возмездия»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok