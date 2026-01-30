Раскрыта сумма долга Роднянского и Дапкунайте перед Союзом кинематографистов

Дапкунайте и Роднянский задолжали Союзу кинематографистов около 40 тысяч рублей

Актриса Ингеборга Дапкунайте и продюсер Александр Роднянский (признан в РФ иностранным агентом) задолжали Союзу кинематографистов России более 40 тысяч рублей. Об этом заявил глава Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Филипп Кудряшов, его слова приводит «Абзац».

По словам Кудряшова, долг Роднянского составил около 20,5 тысячи рублей. Данная сумма накопилась за долгое время. Дапкунайте также не оплачивала членские взносы на протяжении нескольких лет и задолжала около 20 тысяч.

30 января стало известно, что семерых деятелей культуры исключили из Союза кинематографистов РФ из-за многолетней неуплаты членских взносов. В список также вошли актриса Елена Кучеренко, режиссер Аркадий Коган, режиссер Ульяна Шилкина, продюсер Анастасия Павлович.