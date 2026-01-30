Реклама

Раскрыто влияние размера пениса на привлекательность мужчины

PLOS Biology: Мужчины с большими пенисами оказались привлекательными для женщин
Карина Черных
Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Университета Западной Австралии раскрыли влияние размера пениса на привлекательность мужчины. Материал опубликован в журнале PLOS Biology.

В эксперименте приняли участие 600 мужчин и 200 женщин. В ходе исследования им показывали изображения мужских фигур с разным ростом, весом и размером пениса. Женщин просили оценить сексуальную привлекательность моделей, а мужчин — насколько опасно и угрожающе они выглядят.

Как оказалось, участницы эксперимента чаще обращали внимание на фото мужчин с широкими плечами, узкими бедрами и большим размером полового органа. Респонденты противоположного пола, в свою очередь, отметили таких мужчин как физически угрожающих и сексуальных соперников.

На основании полученных результатов ученые пришли к выводу, что несмотря на то, что основная функция пениса является инструментом для размножения, его большой размер повышает привлекательность мужчины в глазах женщин. При этом они уточнили, что рост и телосложение вместе оказывают более сильное влияние, чем отдельно взятый параметр.

В июне прошлого года ученые из китайской академии наук назвали идеальные параметры мужского тела.

