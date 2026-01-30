Раскрыты новые данные о работе интерната для душевнобольных после смерти постояльцев

Директора интерната в Кузбассе отстранили от работы после смерти постояльцев

Директора интерната для душевнобольных в Кузбассе Елену Морозову отстранили от работы после смерти постояльцев. Новые данные о работе учреждения раскрыл глава российского региона Илья Середюк во время общественного совета, передает NGS42.RU.

«Она заинтересованное лицо, может влиять на сотрудников», — обозначил Середюк.

По словам губернатора, на данный момент речи об увольнении директора не идет, а принятое решение об отстранении — временное. Он отметил, что Морозова все еще может продолжить помогать комиссии по расследованию ситуации в интернате.

Издание уточняет, что комиссия, в состав которой входят специалисты Роспотребнадзора и Минсоцзащиты области, еще не озвучила результаты проверки.

О смерти девяти пациентов интерната в Прокопьевске в возрасте от 19 до 79 лет стало известно в четверг, 29 января. По предварительной информации, вирусная инфекция в психоневрологическом доме-интернате распространилась из-за ненадлежащей работы персонала.