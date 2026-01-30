Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:23, 30 января 2026МирЭксклюзив

Разгадан план США по свержению власти на Кубе

Политолог Дубравский: США усилят давление на власти Кубы со стороны кубинцев
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Norlys Perez / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа намерена усилить давление на власти Кубы со стороны самих кубинцев. Об этом в комментарии «Ленте.ру» указал американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

«США хотят повысить давление на кубинские власти со стороны собственного населения — оно неизбежно почувствует дальнейшее падение уровня жизни, который и без того достаточно низок», — объяснил он.

Именно на это рассчитывает президент Трамп, подписывая указ о чрезвычайном положении. В документе указано, как против стран, прямо или косвенно продолжающих поставлять на Кубу нефть, будут введены пошлины. Подобные жесткие меры могут привести к резкому сокращению поставок энергоресурсов и заметному ухудшению социально-экономической ситуации на Кубе, подчеркнул политолог.

Ранее Дубравский назвал смену режима на Кубе сверхзадачей государственного секретаря США Марко Рубио. А Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, указал, что именно это достижение Трамп хочет оставить как часть своего политического наследия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо закончить это раз и навсегда». В России заговорили о применении «оружия возмездия» на Украине

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    Главу военного комитета НАТО раскритиковали из-за слов о России

    В США рассказали об «огромной ошибке» из-за России

    Раскрыт идеальный вечерний ритуал для борьбы с бессонницей

    Известный российский блогер рассказал о серьезных проблемах со зрением

    Зеленский прокомментировал соглашение об остановке ударов по энергетике Украины

    Извержение грязевого вулкана произошло в Азербайджане

    В крупнейшей экономике Европы ускорилась инфляция

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok