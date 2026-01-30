Разгадан план США по свержению власти на Кубе

Политолог Дубравский: США усилят давление на власти Кубы со стороны кубинцев

Администрация президента США Дональда Трампа намерена усилить давление на власти Кубы со стороны самих кубинцев. Об этом в комментарии «Ленте.ру» указал американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

«США хотят повысить давление на кубинские власти со стороны собственного населения — оно неизбежно почувствует дальнейшее падение уровня жизни, который и без того достаточно низок», — объяснил он.

Именно на это рассчитывает президент Трамп, подписывая указ о чрезвычайном положении. В документе указано, как против стран, прямо или косвенно продолжающих поставлять на Кубу нефть, будут введены пошлины. Подобные жесткие меры могут привести к резкому сокращению поставок энергоресурсов и заметному ухудшению социально-экономической ситуации на Кубе, подчеркнул политолог.

Ранее Дубравский назвал смену режима на Кубе сверхзадачей государственного секретаря США Марко Рубио. А Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, указал, что именно это достижение Трамп хочет оставить как часть своего политического наследия.