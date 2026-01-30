Названа сверхзадача госсекретаря США

Политолог Павел Дубравский: Сверхзадачей Рубио остается смена режима на Кубе

Сверхзадачей государственного секретаря США Марко Рубио остается смена режима на Кубе. Об этом в комментарии «Ленте.ру» указал американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

«Мне кажется, что Марко Рубио видит своей сверхзадачей свержение режима на Кубе», — подчеркнул он.

Одним из планов госсекретаря Рубио, по словам политолога, может стать по крайней мере смена правящей верхушки на острове, подобно тому, как это произошло в Венесуэле. Кроме того, именно аналогично венесуэльскому сценарию администрация президента Дональда Трампа ввела режим чрезвычайного положения, который создаст юридическую основу для новых санкций и пошлин, добавил эксперт.

