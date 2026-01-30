Реклама

12:21, 30 января 2026МирЭксклюзив

Республиканцам в США предсказали поражение на выборах

Американист Дубравский: Республиканцы, вероятно, проиграют выборы в Конгресс США
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Убийство сотрудниками Иммиграционной и таможенной полиции США (United States Immigration and Customs Enforcement, ICE) двух активистов-демократов в начале года, вероятно, может стоить Республиканской партии проигрыша на промежуточных выборах в Конгресс. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил американист и руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

По его словам, Белому дому придется срочно переходить к антикризисным мерам, так как история с расстрелами демонстрантов уже ударила по рейтингам республиканцев и лично президента США Дональда Трампа. Эксперт напомнил, что глава государства был вынужден пойти на часть уступок, которые требовали от него демократы, чтобы спасти свою репутацию.

«Трампу пришлось сменить руководство Иммиграционной полиции, договориться с [губернатором Миннесоты Тимом] Уолцем о расследовании и пообещать вывести ICE из Миннесоты. Это был вынужденный и важный компромисс», — сказал Дубравский.

При этом аналитик напомнил: Белый дом пока так и не признал ошибок публично — ни чрезмерного насилия во время рейдов, ни оскорблений в адрес погибших.

«Это, безусловно, скажется на рейтингах республиканцев в ноябре», — заключил политолог.

Жители Миннеаполиса — крупнейшего города штата Миннесота — уже третью неделю выходят на улицы, протестуя против действий федеральных служб, которые с конца декабря проводят масштабные рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Протесты переросли в забастовки и беспорядки, после того как сотрудники ICE застрелили двух американцев, активно выступавших против депортации нелегалов.

