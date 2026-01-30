Решение Зеленского наладить контакты с соседом России объяснили

Назначение Зеленским посла в Грузии объяснили депортацией украинцев из России

Президент Украины Владимир Зеленский решил назначить нового посла в Тбилиси из-за того, что Россия депортирует граждан Украины через Грузию. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров между странами.

«Эти люди часто попадают на пункт пересечения границы без документов, что требует усиленной консульской помощи. Часто эти вопросы нужно решать на самом высоком уровне, для чего нужен именно посол», — рассказал собеседник агентства.

При этом отмечается, что такое решение вызвало разногласия между МИД Украины и офисом президента. В дипведомстве республики рекомендовали властям воздержаться от данного шага, так как назначение посла может рассматриваться как признание легитимности действующего президента Грузии Михаила Кавелашвили со стороны Киева.

Кроме того, Киев мог назначить советника-посланника в украинскую дипмиссию, который стал бы временным поверенным в делах Украины и не мог бы подать верительные грамоты главе республики. Другим вариантом называют назначение спецпредставителя по Грузии указом президента.

По мнению «Европейской правды», назначение посла станет сигналом для Тбилиси, указывающим на готовность Зеленского к диалогу. При этом отмечается, что реакция Грузии не выглядит дружественной.

В частности, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Грузия не изменила свою позицию в отношении санкций против России и отправки войск на Украину. При этом он отметил, что Тбилиси приветствует назначение Киевом посла и рассчитывает, что этот шаг ознаменовал переосмысление украинскими властями враждебной риторики в отношении Грузии.