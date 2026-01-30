Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:33, 30 января 2026Бывший СССР

Россия и Белоруссия начнут вместе защищать своих граждан от других государств

Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о защите граждан
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ратифицирует соглашение с Белоруссией о совместной защите граждан от преследования иностранных государств и международных организаций. Соответствующий документ размещен на сайте российского правительства.

В соглашении закреплены меры по защите граждан Союзного государства от неправомерных действий иностранных сил. Москва и Минск окажут друг другу помощь, если гражданина одной из стран попытаются задержать или экстрадировать.

Путин внес закон в Госдуму на рассмотрение 9 января. В среду, 28 января, ратификацию соглашения одобрил Совет Федерации.

Ранее украинская пресса сообщала, что Украина рассматривает возможность возбудить уголовное дело против белорусского лидера Александра Лукашенко. Эта тема обсуждалась и на встрече президента Украины Владимира Зеленского с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России задумали ввести новое ограничение на наличные

    В споре о тайном мировом правительстве поставили точку

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    Срок эксплуатации ядерных «Стилетов» продлят

    Доходность накопительных счетов упала еще сильнее

    В МИД назвали немыслимой поддержку Германией Украины после подрыва «Северных потоков»

    Россиянам развеяли популярный миф о меде

    Раскрыта мечта обвиняемой в афере с похищением подростка 18-летней россиянки

    Захарова увидела в европейских политиках героев «Незнайки»

    Российские подростки залезли на стелу у ТЦ и попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok