Россия и Белоруссия начнут вместе защищать своих граждан от других государств

Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о защите граждан

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ратифицирует соглашение с Белоруссией о совместной защите граждан от преследования иностранных государств и международных организаций. Соответствующий документ размещен на сайте российского правительства.

В соглашении закреплены меры по защите граждан Союзного государства от неправомерных действий иностранных сил. Москва и Минск окажут друг другу помощь, если гражданина одной из стран попытаются задержать или экстрадировать.

Путин внес закон в Госдуму на рассмотрение 9 января. В среду, 28 января, ратификацию соглашения одобрил Совет Федерации.

Ранее украинская пресса сообщала, что Украина рассматривает возможность возбудить уголовное дело против белорусского лидера Александра Лукашенко. Эта тема обсуждалась и на встрече президента Украины Владимира Зеленского с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.