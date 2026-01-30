Захарова: РФ не верит, что за подрывом «Северных потоков» стоят только украинцы

Москва не верит, что за подрывом газопроводов «Северные потоки» стоят только украинцы, и призывает к проверке версии о причастности к диверсии западных спецслужб. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Задача осуществить беспристрастное всестороннее расследование по-прежнему стоит на повестке дня. Требует должной проверки версия о причастности к подрыву западных спецслужб», — сказала дипломат.

Российская сторона рассчитывает, что Польша выполнит свои обязательства и не будет укрывать подозреваемого в подрыве газопроводов, подчеркнула Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что время для объявления виновных в подрывах «Северных потоков» и определения ответственности, которую они должны понести, давно настало. Говоря о формулировке решения немецкого суда о том, что одна зарубежная страна «с высокой долей вероятности» заказала подрыв, представитель Кремля призвал «однозначно показать пальцем» на тех, кто за этим стоит.