Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:23, 30 января 2026Мир

Россия призвала к проверке одной версии подрыва «Северных потоков»

Захарова: РФ не верит, что за подрывом «Северных потоков» стоят только украинцы
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Danish Defence Command / Handout / Reuters

Москва не верит, что за подрывом газопроводов «Северные потоки» стоят только украинцы, и призывает к проверке версии о причастности к диверсии западных спецслужб. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Задача осуществить беспристрастное всестороннее расследование по-прежнему стоит на повестке дня. Требует должной проверки версия о причастности к подрыву западных спецслужб», — сказала дипломат.

Российская сторона рассчитывает, что Польша выполнит свои обязательства и не будет укрывать подозреваемого в подрыве газопроводов, подчеркнула Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что время для объявления виновных в подрывах «Северных потоков» и определения ответственности, которую они должны понести, давно настало. Говоря о формулировке решения немецкого суда о том, что одна зарубежная страна «с высокой долей вероятности» заказала подрыв, представитель Кремля призвал «однозначно показать пальцем» на тех, кто за этим стоит.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали условия продления энергетического перемирия с Украиной после 1 февраля

    В споре о тайном мировом правительстве поставили точку

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    Россиян объединило одно популярное занятие

    Российских дачников предупредили о новом штрафе

    Россияне стали реже покупать некоторые детские товары

    Скамеры купили болгарку российскому подростку с одной целью

    Полеты в Дубай включили в традиционные расходы россиян

    Раскрыто число преступлений Киева после 2014 года

    В России ответили пригласившему Путина в Киев Зеленскому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok