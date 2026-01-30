Россиян предупредили о незаконном действии в домовых чатах

Депутат Якубовский: Публиковать долги по ЖКХ в домовых чатах незаконно

Публиковать информацию о долгах по ЖКХ в домовых чатах запрещено законом и может повлечь за собой наказание. Об этом россиян предупредил депутат Госдумы Александр Якубовский в беседе с RT.

По его словам, такие сведения считаются персональными данными, которые нельзя распространять без согласия человека. К этому также относятся фамилия и имя, номер телефона, адрес проживания и номер квартиры. Публиковать информацию о долгах конкретных собственников запрещено, даже если указывается только номер квартиры.

«За такие действия предусмотрена административная ответственность по статье 13.11 КоАП РФ, а при наличии существенного вреда или умысла возможно применение статьи 137 УК РФ», — рассказал Якубовский. Он добавил, что публично оскорблять людей в грубой форме и распространять ложные обвинения также незаконно.

«Особо строгую правовую оценку получают угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, даже если они высказаны в переписке. Такие сообщения могут квалифицироваться по статье 119 УК РФ», — пояснил депутат.

Ранее россиянам рассказали, как избавиться от соседского хлама в подъезде. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь посоветовал обратиться в управляющую компанию.