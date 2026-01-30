Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:19, 30 января 2026Экономика

Россиян предупредили о незаконном действии в домовых чатах

Депутат Якубовский: Публиковать долги по ЖКХ в домовых чатах незаконно
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Публиковать информацию о долгах по ЖКХ в домовых чатах запрещено законом и может повлечь за собой наказание. Об этом россиян предупредил депутат Госдумы Александр Якубовский в беседе с RT.

По его словам, такие сведения считаются персональными данными, которые нельзя распространять без согласия человека. К этому также относятся фамилия и имя, номер телефона, адрес проживания и номер квартиры. Публиковать информацию о долгах конкретных собственников запрещено, даже если указывается только номер квартиры.

«За такие действия предусмотрена административная ответственность по статье 13.11 КоАП РФ, а при наличии существенного вреда или умысла возможно применение статьи 137 УК РФ», — рассказал Якубовский. Он добавил, что публично оскорблять людей в грубой форме и распространять ложные обвинения также незаконно.

«Особо строгую правовую оценку получают угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, даже если они высказаны в переписке. Такие сообщения могут квалифицироваться по статье 119 УК РФ», — пояснил депутат.

Ранее россиянам рассказали, как избавиться от соседского хлама в подъезде. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь посоветовал обратиться в управляющую компанию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России задумали ввести новое ограничение на наличные

    В споре о тайном мировом правительстве поставили точку

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    Срок эксплуатации ядерных «Стилетов» продлят

    Доходность накопительных счетов упала еще сильнее

    В МИД назвали немыслимой поддержку Германией Украины после подрыва «Северных потоков»

    Россиянам развеяли популярный миф о меде

    Раскрыта мечта обвиняемой в афере с похищением подростка 18-летней россиянки

    Захарова увидела в европейских политиках героев «Незнайки»

    Российские подростки залезли на стелу у ТЦ и попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok