10:15, 30 января 2026Авто

Россиянам напомнили о штрафах за неправильную парковку во дворах

Блокировка парковочных мест во дворах считается нарушением
Светлана Ходос

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Юристы Народного фронта напомнили, что блокировать свободные парковочные места на придомовых территориях и «резервировать» их до своего приезда незаконно, а сотрудники Госавтоинспекции могут расценить такие действия как создание помех дорожному движению. Об этом пишет ТАСС.

Сегодня одними из самых острых проблем ЖКХ является неубранный снег во дворах и конфликты между жителями за парковочные места. В первую очередь, из-за создания помех для стоянки, когда место «резервируется» при помощи личного присутствия, мотоциклов или других предметов.

«Такие действия могут расцениваться как создание помех в дорожном движении и нарушение порядка использования дорожного пространства. Отдельная проблема — блокировка мест мотоциклами или целенаправленная "неправильная" парковка, мешающая другим», — отметил юрист Руслан Авдеев.

Дело в том, что дворы жилых домов, как правило, являются общедомовым имуществом и стоянкой может пользоваться каждый собственник дома.

В этой ситуации эксперты настоятельно рекомендуют избегать самосуда и действовать исключительно в правовом поле. В первую очередь, нужно зафиксировать факт нарушения на фото или видео, затем обратиться в ГИБДД и дождаться приезда инспектора для составления протокола и возможной эвакуации транспортного средства нарушителя.

Попытки самостоятельно «разобраться» с нарушителями могут привести к наказанию за мелкое хулиганство, а если было повреждено чужое имущество, его владелец имеет право требовать возмещения ущерба в судебном порядке.

Ранее многодетная москвичка придумала необычный способ занять парковочное место после его расчистки от снега.

