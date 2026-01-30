Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:12, 30 января 2026Россия

Россиянин едва не лишился полового органа из-за игры с пластиковой бутылкой

Житель Красногорска едва не лишился полового органа из-за пластиковой бутылки
Майя Назарова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Житель подмосковного Красногорска едва не лишился полового органа из-за игры с пластиковой бутылкой. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

21-летний россиянин попал в больницу с необычными жалобами. На его половой орган была накручена пластиковая бутылка. Горлышко довольно сильно сдавило пенис, отек тканей нарастал, создавая прямую угрозу нарушению кровоснабжения и дальнейшего некроза.

Молодого человека пришлось экстренно прооперировать. Ему под наркозом аккуратно разрезали бутылку пополам, не задев орган. Сам пациент пояснил, что оказался в такой ситуации по неосторожности.

До этого стало известно, что житель Уфы получил перелом пениса во время секса. Мужчине потребовалась операция, в которой приняла участие целая бригада урологов. Врачи предупредили, что на его реабилитацию уйдет минимум полгода.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на приглашение Путину приехать в Киев

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Раскрыт способ не работать по пятницам без угрозы увольнения

    Ближайший союзник России заявил об отсутствии лишних денег

    Кремль подтвердил согласие России временно воздержаться от ударов по Украине

    Заявление Зеленского о проблемах с закупками американского оружия опровергли

    Перечислены опасные последствия решения США атаковать Иран

    Долю отечественных программ для удаленки назвали критически низкой

    Мужчина незаконно пересек границу на судне контрабандистов ради тайной второй жены

    Хирурги показали фото с забытым в животе россиянки четыре года назад предметом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok