Россиянин едва не лишился полового органа из-за игры с пластиковой бутылкой

Житель Красногорска едва не лишился полового органа из-за пластиковой бутылки

Житель подмосковного Красногорска едва не лишился полового органа из-за игры с пластиковой бутылкой. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

21-летний россиянин попал в больницу с необычными жалобами. На его половой орган была накручена пластиковая бутылка. Горлышко довольно сильно сдавило пенис, отек тканей нарастал, создавая прямую угрозу нарушению кровоснабжения и дальнейшего некроза.

Молодого человека пришлось экстренно прооперировать. Ему под наркозом аккуратно разрезали бутылку пополам, не задев орган. Сам пациент пояснил, что оказался в такой ситуации по неосторожности.

