Экономика
20:44, 30 января 2026Экономика

Россиянин превратил квартиру в свалку и разозлил соседей

Житель Кемерово превратил квартиру в свалку и разозлил соседей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: sasirin pamai / Shutterstock / Fotodom

В Кемерово мужчина превратил квартиру в свалку и разозлил соседей. Внимание на ситуацию в российском городе обратил портал Vse42.ru.

Речь идет о жильце одного из домов Кировского района. По словам соседей, на верхнем этаже живет «Плюшкин», который захламил свою квартиру и продолжает приносить в нее мусор с помоек, откуда периодически протекают жидкости. Так, жильцы других квартир замечают следы протечек на потолке в туалете и в других комнатах. Кроме того, по всему подъезду ощущается зловоние.

Соседи мужчины с первого этажа жалуются, что ситуация ухудшается и становится невыносимой. Жители неоднократно обращались в управляющую компанию, однако это не помогло решить проблему. Свое бездействие коммунальщики объясняют тем, что «Плюшкин» вовремя платит за жилье и у них нет законных оснований для его выселения. В данный момент пострадавшие от мусорщика люди ищут другие способы решения проблемы.

Ранее москвичка превратила съемную квартиру в приют для 30 кошек и испортила в ней мебель.

