19:56, 30 января 2026Путешествия

Россиянка вышла из кафе в Таиланде и едва не была раздавлена микроавтобусом

Микроавтобус влетел в парковку кафе на Самуи и едва не раздавил россиянку
Алина Черненко

Россиянка вышла из кафе в Таиланде и едва не была раздавлена микроавтобусом, потерявшим управление. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «112».

Уточняется, что инцидент произошел 29 января на острове Самуи. На размещенных в сети кадрах девушка по имени Марина идет по парковке рядом с заведением. Через несколько секунд транспортное средство на большой скорости влетает в припаркованные скутеры в месте, где недавно шла туристка.

Позже Марина призналась, что ей было жутко смотреть записи с камер видеонаблюдения. «Кажется, мне стоит запомнить вчерашний день как особую дату — второй день рождения», — добавила она.

Ранее в этой же стране Азии еще одна россиянка стала жертвой столкновения рыболовного траулера и катера с туристами. Из-за сильного удара нос катера был уничтожен, судно ушло под воду, и 55 человек оказались в море.

