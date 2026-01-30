Российские школьницы толпой избили сверстницу в туалете и сняли происходящее на видео

В Ленобласти школьницы толпой избили сверстницу в туалете

В Ленобласти школьницы толпой избили сверстницу в туалете. Происходящее семиклассницы снимали на видео, ролик публикует 78.ru.

На опубликованных кадрах видно, как одна из сверстниц бьет девочку тряпкой по лицу. По данным канала, пострадавшую также облили водой, надели мусорное ведро на голову и отрезали волосы. В процессе избиения они якобы оскорбляли мать девочки.

По словам родительницы пострадавшей, конфликт начался из-за слуха об отношениях одной из нападавших с шестиклассником, который стал зачинщиком травли.

Россиянка рассказала, что нападавшие ранее вступали в конфликты и с другими учащимися.

Ситуацией в образовательном учреждении заинтересовался Следственный комитет. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее в Ленобласти тренера спортивного лагеря обвинили в жестоких методах воспитания. По словам юриста, мужчина приказал воспитаннику снять штаны и нижнее белье, пока другие дети будут избивать его.