14:30, 30 января 2026

Адвокат рассказала о приказавшем детям избить лежащего без штанов воспитанника тренере

Елена Торубарова
Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В Ленобласти тренера спортивного лагеря обвинили в жестоких методах воспитания. Об этом в беседе с 78.ru рассказала адвокат матери пострадавшего мальчика Юлия Качалина.

По словам юриста, тренер приказал детям избить лежащего без штанов воспитанника. Таким образом он якобы хотел проучить девятилетнего мальчика за матерное слово, которое тот употребил.

«Тренер ему приказал снять штаны, нижнее белье, лечь животом на пол, и приказал каждому из детей в этой смене, они разнополые, разновозрастные, подойти к нему и ударить его обувью, тапкой по ягодицам», — заявила Качалина.

Адвокат уточнила, что ребенка ударили не менее 21 раза. Побои были зафиксированы. Ребенок также получил психологическую травму, в связи с чем сейчас наблюдается у психолога.

Качалина добавила, что другие дети исполнили приказ из страха ослушаться тренера. «Тренер это поощрял и заставлял продолжать это делать. С тренером находилась еще одна женщина, тоже тренер, она поощряла это», — заключила она.

Ранее в Дагестане следователи возбудили уголовное дело в отношении учителя, который из-за мести избил одного из своих учеников. По версии следствия, преподаватель отвез к себе в квартиру учеников, которые якобы обзывали его за спиной, и отлупил одного из них ремнем.

