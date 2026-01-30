Реклама

18:44, 30 января 2026Россия

Российский боец «опознал» наемников ВСУ по одному признаку

Участник спецоперации определил в бою наемников ВСУ по цвету кожи
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал WarGonzo

Российский боец «опознал» наемников ВСУ по одному признаку. О боевом эпизоде он рассказали автору проекта WarGonzo Семену Пегову, фрагмент интервью опубликован в Telegram.

По словам российского солдата с позывным Хан, встреча с иностранцами произошла во время зачистки одного из населенных пунктов. На вопрос о том, как он понял, что столкнулся с наемниками, Хан ответил: «По цвету кожи».

Противник был быстро уничтожен. «Не успели пообщаться», — добавил солдат.

Российские войска регулярно наносят удары по районам дислокации наемников, воюющих на стороне Украины. Об одном из таких ударов Минобороны отчиталось 30 января.

