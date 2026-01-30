Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:16, 30 января 2026Силовые структуры

Российский подросток заплатил за энергетик из магазина 350 тысяч рублей

В Сочи задержали молодого человека за обман школьника
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Сочи задержали молодого человека за обман школьника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, 15-летний подросток попросил 18-летнего знакомого купить ему электронную сигарету и энергетик. Парень выполнил просьбу, но после стал шантажировать юношу, что сообщит об этом его родителям и в полицию.

Запуганный подросток согласился выполнить его условия и отдал деньги за молчание. Но спустя время злоумышленник начал снова требовать денежные средства. Таким образом, в течении месяца мальчик отдал ему около 350 тысяч рублей.

Молодой человек потратил эти деньги на отдых на горнолыжном курорте и арендовал квартиры. Мать пострадавшего заметила пропажу денег и подросток сразу все рассказал ей.

Оперативники Центрального района МВД задержали подозреваемого. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что бывшего вице-президента Олимпийского комитета России объявили в международный розыск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия приостановила удары по украинской энергетике, но только до 1 февраля. В этот день в Киеве ударят суровые морозы

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Чем это угрожает и кто стоит за проектом

    Шеф ГРУ лично ведет переговоры с Украиной. Чем известен адмирал Костюков

    Эксперт Забелин подтвердил проблему с застрявшими на таможне машинами из КНР

    В российском городе прохожие провалились под землю и обварились кипятком

    Во Франции придумали необычный способ предотвращения побега из тюрем

    Российский подросток заплатил за энергетик из магазина 350 тысяч рублей

    В регионе России создадут группу поиска пропавших на СВО бойцов

    Фото Максима Галкина в шапке-ушанке оценили в сети фразой «вы нас заводите»

    Кир Стармер пообедал галлюциногенными грибами в Пекине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok