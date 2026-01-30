Российский подросток заплатил за энергетик из магазина 350 тысяч рублей

В Сочи задержали молодого человека за обман школьника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, 15-летний подросток попросил 18-летнего знакомого купить ему электронную сигарету и энергетик. Парень выполнил просьбу, но после стал шантажировать юношу, что сообщит об этом его родителям и в полицию.

Запуганный подросток согласился выполнить его условия и отдал деньги за молчание. Но спустя время злоумышленник начал снова требовать денежные средства. Таким образом, в течении месяца мальчик отдал ему около 350 тысяч рублей.

Молодой человек потратил эти деньги на отдых на горнолыжном курорте и арендовал квартиры. Мать пострадавшего заметила пропажу денег и подросток сразу все рассказал ей.

Оперативники Центрального района МВД задержали подозреваемого. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

