Российский тревел-блогер раскрыл истинное отношение европейцев к русским туристам

Российский тревел-блогер посетил 12 стран и 40 городов Европы и раскрыл истинное отношение местных к русским туристам. Об этом он рассказал в видео на странице @egor_melo в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор ролика отметил, что ему ни разу не отказали в заселении в отель, размещении в ресторане или какой-то покупке. «Все всегда было максимально дружелюбно, гостеприимно, и я ни разу не ощутил предвзятого к себе отношения», — поделился мужчина.

Россиянин также подчеркнул, что при культурном поведении туриста примут в любой стране с максимальным гостеприимством, независимо от гражданства.

Ранее этот же блогер развеял популярный миф о шенгенских визах. Автор ролика обратил внимание на мнение, что по итальянскому шенгену нельзя поехать во Францию.

