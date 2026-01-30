Реклама

Наука и техника
09:45, 30 января 2026

Российский «Ястреб» обеспечит прорыв

НПП: В ближайший месяц начнутся испытания комплекса «Ястреб 1.0»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В ближайший месяц начнутся испытания российского интеллектуального комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Ястреб 1.0». Об этом ТАСС рассказал официальный представитель компании НПП Игорь Потапов.

Данный комплекс создается компанией совместно с Фондом перспективных исследований. «Суть комплекса в том, что мы больше не привязаны к архитектуре систем на генераторах помех, которые имеют ограниченные диапазоны частот, из-за чего нужно городить грядку антенн», — сказал собеседник.

Представитель заметил, что комплекс позволяет значительно быстрее, чем другие решения, проводить сканирование полосы в диапазоне от 100 мегагерц до 6 гигагерц.

По его словам, результат работы разработчиков можно будет увидеть весной 2026-го, что «станет прорывом в своем классе».

В октябре официальный представитель предприятия «НПП» Игорь Потапов сообщил агентству, что беспилотник-октокоптер, который способен нести противотанковую мину ТМ-62, прошел испытания.

В июле он же рассказал, что интеллектуальную станцию РЭБ для борьбы с дронами планируется создать в России.

