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09:56, 11 июля 2025Наука и техника

Интеллектуальную станцию РЭБ для борьбы с дронами создадут в России

ТАСС: Интеллектуальную станцию РЭБ для борьбы с дронами создадут в России
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Интеллектуальную станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для борьбы с дронами планируется создать в России. Об этом со ссылкой на представителя компании НПП Игоря Потапова сообщает ТАСС.

Устройство предназначено для противодействия дронам, использующим принцип псевдослучайной перестройки рабочей частоты (ППРЧ). В настоящее время специалисты компании работают над расчетами антенного блока и усиления.

«Результатом работы должно стать интеллектуальное устройство РЭБ, работающее в диапазоне подавления от 50 до 6000 мегагерц и выше, находимся на финальном этапе», — сказал Потапов.

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В мае представитель компании сообщил агентству, что в России создали окопную систему сигнализации «Сигнал», позволяющую предупреждать о несанкционированных пересечениях заданных линий.

В апреле Потапов рассказал, что многофункциональный комплекс «Перехват 2.0» для перехвата аналогового видео с украинских дронов, который применяется в зоне специальной военной операции, может выполнять задачи опознавания «свой — чужой».

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